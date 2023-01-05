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中職／賈西連45局未失分史上最猛 莊景賀開轟斷紀錄讓他驚呆

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈西載2004、05年在統一獅隊改名凱撒，並創下連45局無失分超猛紀錄。 聯合報系資料照
賈西載2004、05年在統一獅隊改名凱撒，並創下連45局無失分超猛紀錄。 聯合報系資料照

味全龍隊邀請前「守護神」賈西擔任一軍投手統籌教練，這位54歲老將2004、05年在統一獅隊改名凱撒，結束中職球員生涯至今18年，仍然保有單季連續45局未失分紀錄，讓後輩難以超越。

賈西過去效力龍、獅5個球季，1997、98年在龍隊連奪救援王，2004年再以凱撒之名拿到第3座，生涯合計124場救援成功，目前仍是洋投最多救援紀錄，史上排名第3，只輸林岳平（129救援）、陳韻文（128救援）。

在賈西創下的各種紀錄中，2004年4月25日到7月29日連續45局未失分，讓很多老球迷仍有印象，獅隊現任二軍守備教練莊景賀正是破壞這項重大紀錄的主角。

賈西過去在中職投了496局，只被揮出24支全壘打，2004年7月29日在台中對誠泰COBRAS隊之戰9局上，卻被投手轉練野手的「二年級生」莊景賀轟出陽春砲，這也是莊景賀生涯僅僅7轟的首轟紀錄，當場讓「凱撒」傻眼。

獅隊當時8：5獲勝，賈西後援2.1局失1分，還是獲得救援成功，但不斷翻新的聯盟連續未失分局數被迫中斷，笑說：「感覺莊景賀好像新人，就用直球對付，沒想到被他逮個正著。」

莊景賀在2003年兩聯盟合併前，曾在台灣大聯盟金剛隊兩個球季敲出3轟，不過04年砲轟賈西是中職首轟紀錄，形容「只是看準球猛力一揮，沒想到成為讓他破功的主角」，賈西坦言低估對手。

中職生涯最防禦率排行榜，獅隊退役洋投王漢2.14穩居榜首，龍隊「金臂人」黃平洋2.54排名第2，賈西只差4局達到聯盟規定的局數，否則防禦率2將是史上最猛。

中職 林岳平 統一獅

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