經典賽／吉田正尚確定為日本參戰 栗山英樹：他心念球迷

世界棒球經典賽即將在3月開打，各國大咖球星陸續宣布參賽，日本隊總教練栗山英樹今日也正式宣布，剛與紅襪簽下大約的日籍強打吉田正尚確定參戰。

吉田正尚先前在紅襪加盟記者會上表示，「我正面看待出戰經典賽，不過還要等待球團做出判斷。」栗山英樹先前也曾表示，「為了球隊需求，打擾到選手的夢想或是受傷，這樣絕對不行，我都跟選手們這樣說。」

根據日媒今日報導，紅襪確定放行吉田正尚，栗山英樹也宣布吉田參戰的消息，「我感受到吉田心念日本球迷及國旗，在確定不會帶給他困擾的情況下，決定讓他為國出征，我跟他一起做出這決定，這會是很大的挑戰。」

吉田正尚確定參戰後，將與小熊鈴木誠也、紅雀日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）組成黃金外野。另外打線還有天使球星大谷翔平、日職養樂多重砲村上宗隆。