經典賽／熱身賽球場新竹改斗六 中華隊集訓不衝突

新竹棒球場今天爆出無法舉辦經典賽熱身賽，場地備案斗六棒球場，也是中華隊集訓地，中華隊總教練林岳平認為沒有衝突，因為熱身賽開打前，中華隊就會前往洲際球場訓練。

新竹市長高虹安今天舉辦記者會指出，因新竹球場有積水問題，土壤取樣時又發現淺層土壤有大石頭、廢電線，趕不上1月中的驗收，在無法確保選手比賽安全下，新竹市政府不會爭取WBC熱身賽舉辦。

世界棒球經典賽將在3月8日開打，中華隊教練團今天開會討論集訓名單，一共選入36人。圖／中華職棒大聯盟提供

經典賽承辦單位悍創運動行銷公司預計將熱身賽場地移往斗六、洲際球場，整備球場是否會影響中華隊集訓？林岳平表示，影響應該不大，因為屆時中華隊已經移師台中。

中華隊預計1月28日在斗六球場展開集訓，預計到2月底、3月初，之後就會轉往洲際球場，接著3月4日會有經典賽官辦練習日，5、6日則舉辦官辦熱身賽，時間沒有卡到。

中華隊除了官辦熱身賽外，中職秘書長楊清瓏也表示，預計會有3場自辦熱身賽，日期在2月25至27日，在這之前還有5場練習賽。