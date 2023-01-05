快訊

瑞士評台灣交通「走斑馬線上都會身亡」 交通部回應了

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

經典賽／熱身賽球場新竹改斗六 中華隊集訓不衝突

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊集訓改到斗六與洲際球場，總教練林岳平認為沒有影響。 聯合報系資料照
中華隊集訓改到斗六與洲際球場，總教練林岳平認為沒有影響。 聯合報系資料照

新竹棒球場今天爆出無法舉辦經典賽熱身賽，場地備案斗六棒球場，也是中華隊集訓地，中華隊總教練林岳平認為沒有衝突，因為熱身賽開打前，中華隊就會前往洲際球場訓練。

新竹市長高虹安今天舉辦記者會指出，因新竹球場有積水問題，土壤取樣時又發現淺層土壤有大石頭、廢電線，趕不上1月中的驗收，在無法確保選手比賽安全下，新竹市政府不會爭取WBC熱身賽舉辦。

世界棒球經典賽將在3月8日開打，中華隊教練團今天開會討論集訓名單，一共選入36人。圖／中華職棒大聯盟提供
世界棒球經典賽將在3月8日開打，中華隊教練團今天開會討論集訓名單，一共選入36人。圖／中華職棒大聯盟提供

經典賽承辦單位悍創運動行銷公司預計將熱身賽場地移往斗六、洲際球場，整備球場是否會影響中華隊集訓？林岳平表示，影響應該不大，因為屆時中華隊已經移師台中。

中華隊預計1月28日在斗六球場展開集訓，預計到2月底、3月初，之後就會轉往洲際球場，接著3月4日會有經典賽官辦練習日，5、6日則舉辦官辦熱身賽，時間沒有卡到。

中華隊除了官辦熱身賽外，中職秘書長楊清瓏也表示，預計會有3場自辦熱身賽，日期在2月25至27日，在這之前還有5場練習賽。

中華隊 經典賽 新竹棒球場

延伸閱讀

經典賽／旅日台將2月15日才放行 旅美等待溝通

經典賽／36人名單有張育成 13日完整公布

中職／回前東家任教預計1月中抵台 賈西驚喜龍隊重出江湖

經典賽／會長出面！張育成點頭若入選一定義不容辭

相關新聞

經典賽／36人名單有張育成 13日完整公布

世界棒球經典賽將在3月8日開打，中華隊教練團今天開會討論集訓名單，一共選入36人，包括外界討論最多的張育成，不過完整名單...

經典賽／旅日台將2月15日才放行 旅美等待溝通

迎戰3月世界棒球經典賽，中華隊教練團今天開會決定36人集訓名單，完整名單要等13日選訓會議後公布，總教練林岳平先透露王柏...

經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

新竹市政府今天針對新竹棒球場場勘舉行記者會，新任市長高虹安表示，12月14日、1月4日兩次場勘過程發現，球場有容易積水、...

中職／新球季再現日式球風？多達9名日籍教練近年罕見

中華職棒邁入第34年，將在4月1日開打，各隊備戰新球季不約而同找來日籍教練助陣，就連先從二軍賽事起步的新軍台鋼雄鷹隊也比...

韓職／安佑鎮因霸凌事件遭棄 韓媒：最強投手打不成經典賽

南韓昨天正式公布世界棒球經典賽（WBC）30人名單，培證英雄隊23歲右投安佑鎮未在其中，過去涉入霸凌事件又成焦點，韓聯社...

日職／對村上宗隆爆紅不以為然 落合博滿質疑「又沒破60轟」

村上宗隆在2022球季轟出56發全壘打，打破王貞治單季55轟紀錄，在日本掀起一股旋風，其綽號「村神樣」更成為年度流行語。然而過去曾經拿過三次打者三冠王、並在中日龍任教的落合博滿卻認為，村上並沒有真正打破日本職棒紀錄，因此不能理解為何大家那麼熱衷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。