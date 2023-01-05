經典賽／旅日台將2月15日才放行 旅美等待溝通

迎戰3月世界棒球經典賽，中華隊教練團今天開會決定36人集訓名單，完整名單要等13日選訓會議後公布，總教練林岳平先透露王柏融等4名日職球員及旅美的張育成都入列，只不過集訓時還不會一起報到。

張育成先前一度婉拒參賽，引發外界熱烈討論他仍屬列管的身分，在經中職會長蔡其昌溝通後出現轉圜，並表示若入選中華隊名單，一定義不容辭。

林岳平今日也透露，張育成確實在名單內，還包括旅日的張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融，以及目前在澳職打拚的林子偉，只不過這些球員何時進入中華隊，還需要努力。

中華隊預計1月28日在斗六棒球場報到、展開集訓，然而旅美、旅日球員確定無法一起報到，林岳平表示：「旅日選手要2月15日母球團才會放行，這點跟日本球員是一樣的，旅美球員則是1月要回母球隊，看何時放行，這點還要密切溝通。」

林岳平也解釋，因為旅外球員無法在1月28日就開始集訓，因此今天的名單有多選一些人，總數來到36人。