快訊

瑞士評台灣交通「走斑馬線上都會身亡」 交通部回應了

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／旅日台將2月15日才放行 旅美等待溝通

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
迎戰3月世界棒球經典賽，中華隊教練團今天開會決定36人集訓名單，總教練林岳平（右）、中職秘書長楊清瓏（左）會後受訪。記者蘇志畬／攝影
迎戰3月世界棒球經典賽，中華隊教練團今天開會決定36人集訓名單，總教練林岳平（右）、中職秘書長楊清瓏（左）會後受訪。記者蘇志畬／攝影

迎戰3月世界棒球經典賽，中華隊教練團今天開會決定36人集訓名單，完整名單要等13日選訓會議後公布，總教練林岳平先透露王柏融等4名日職球員及旅美的張育成都入列，只不過集訓時還不會一起報到。

張育成先前一度婉拒參賽，引發外界熱烈討論他仍屬列管的身分，在經中職會長蔡其昌溝通後出現轉圜，並表示若入選中華隊名單，一定義不容辭。

林岳平今日也透露，張育成確實在名單內，還包括旅日的張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融，以及目前在澳職打拚的林子偉，只不過這些球員何時進入中華隊，還需要努力。

中華隊預計1月28日在斗六棒球場報到、展開集訓，然而旅美、旅日球員確定無法一起報到，林岳平表示：「旅日選手要2月15日母球團才會放行，這點跟日本球員是一樣的，旅美球員則是1月要回母球隊，看何時放行，這點還要密切溝通。」

林岳平也解釋，因為旅外球員無法在1月28日就開始集訓，因此今天的名單有多選一些人，總數來到36人。

林岳平 中華隊 張育成

延伸閱讀

經典賽／36人名單有張育成 13日完整公布

經典賽／澄清自己非經紀人 張育成妻：無法控制別人怎麼說

經典賽／「逃兵成 報到完畢」張育成IG發文自嘲

經典賽／會長出面！張育成點頭若入選一定義不容辭

相關新聞

經典賽／36人名單有張育成 13日完整公布

世界棒球經典賽將在3月8日開打，中華隊教練團今天開會討論集訓名單，一共選入36人，包括外界討論最多的張育成，不過完整名單...

經典賽／旅日台將2月15日才放行 旅美等待溝通

迎戰3月世界棒球經典賽，中華隊教練團今天開會決定36人集訓名單，完整名單要等13日選訓會議後公布，總教練林岳平先透露王柏...

經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

新竹市政府今天針對新竹棒球場場勘舉行記者會，新任市長高虹安表示，12月14日、1月4日兩次場勘過程發現，球場有容易積水、...

中職／新球季再現日式球風？多達9名日籍教練近年罕見

中華職棒邁入第34年，將在4月1日開打，各隊備戰新球季不約而同找來日籍教練助陣，就連先從二軍賽事起步的新軍台鋼雄鷹隊也比...

韓職／安佑鎮因霸凌事件遭棄 韓媒：最強投手打不成經典賽

南韓昨天正式公布世界棒球經典賽（WBC）30人名單，培證英雄隊23歲右投安佑鎮未在其中，過去涉入霸凌事件又成焦點，韓聯社...

日職／對村上宗隆爆紅不以為然 落合博滿質疑「又沒破60轟」

村上宗隆在2022球季轟出56發全壘打，打破王貞治單季55轟紀錄，在日本掀起一股旋風，其綽號「村神樣」更成為年度流行語。然而過去曾經拿過三次打者三冠王、並在中日龍任教的落合博滿卻認為，村上並沒有真正打破日本職棒紀錄，因此不能理解為何大家那麼熱衷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。