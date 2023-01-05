經典賽／36人名單有張育成 13日完整公布

世界棒球經典賽將在3月8日開打，中華隊教練團今天開會討論集訓名單，一共選入36人，包括外界討論最多的張育成，不過完整名單暫不公布，中職秘書長楊清瓏表示，等待流程完備，預計1月13日選訓會議確認後，當天就會公布。

根據經典賽時程，中華隊教練團今天開會討論集訓名單，再提交選訓會議，由於中華職棒聯盟與與球員工會有簽訂協議，名單公布前需要一一確認選手意願，楊清瓏表示，今天會後就會開始啟動，邀集球員簽署參賽同意書。

由於協議僅限中職球員，旅外球員並無限制，中華隊總教練林岳平也透露，張育成確實在集訓名單裡面，「另外還有好幾位旅外選手，張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融，目前這五位優先透露。」至於目前在澳職打拚的林子偉，林岳平表示，他過去有透露意願，也確實在名單內。

林岳平也解釋，經典賽集訓名單並無35人限制，考量到各個位置都需要預備球員，因此最終人數來到36人，名單內沒有業餘選手，不過這僅是集訓名單，若有狀況還是可從50人名單中替換。

中華隊預計1月28日開始在斗六球場集訓，2月6日要遞交正選名單，預計在那之前舉行選訓會議，30人名單也會在會後公布。