中職／新球季再現日式球風？多達9名日籍教練近年罕見

中華職棒邁入第34年，將在4月1日開打，各隊備戰新球季不約而同找來日籍教練助陣，就連先從二軍賽事起步的新軍台鋼雄鷹隊也比照辦理，圈內資深人士認為，所謂日式球風的做法看來很明顯，尤其是守備方面，畢竟日籍教練在這方面的要求很高。

雄鷹正式加盟中職前，就有採取日式球風的想法，今年先從二軍打起，明年正式投入一軍，最近找來前兄弟象隊隊投手橫田久則擔任一軍投手教練，成為隊史首位日籍教練。

各隊到目前為止，已有9名日籍教練，另外8人是中信兄弟隊打擊兼野手統籌教練平野惠一、樂天桃猿隊首席教練古久保健二、綜合守備跑壘教練真喜志康永、二軍首席投手教練川岸強、富邦悍將隊打擊教練垣內哲也、二軍投手教練酒井光次郎、味全龍隊二軍統籌教練高須洋介、統一獅隊守備教練玉木朋孝。

中職球團多年來強調美式球風，聘用日籍教練人數不多、甚至完全消失， 圈內人士指出，今年出現眾多日籍教練，部分情況只是「剛好」，例如猿隊隸屬日本樂天集團，日職也有球隊，剛好可利用這種關係，如此體系不會讓人意外。

這位人士再以兄弟為例，總教練林威助本來就出身日職阪神隊，聘請日籍教練和他本身的觀念、想法有關，去年也順利完成2連霸，新球季繼續採取這套模式。

日籍教練要求守備細膩度，成為中職球隊訓練球員的重點，雄鷹去年邀請日職中央聯盟7屆金手套獎得主、曾任巨人隊一軍內野守備跑壘教練的井端弘和擔任客座教練，也達到一定成效。