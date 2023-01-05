日職／對村上宗隆爆紅不以為然 落合博滿質疑「又沒破60轟」

村上宗隆在2022球季轟出56發全壘打，打破王貞治單季55轟紀錄，在日本掀起一股旋風，其綽號「村神樣」更成為年度流行語。然而過去曾經拿過三次打者三冠王、並在中日龍任教的落合博滿卻認為，村上並沒有真正打破日本職棒紀錄，因此不能理解為何大家那麼熱衷。

根據日本媒體「Daily」報導，落合博滿近來更新自己的youtube頻道，其中談及村上宗隆的表現，認為他能夠拿到打者三冠王，是一件非常不容易的事。身為也曾拿過三冠王的大前輩，落合認為「全壘打、打擊率、打點」這三項指標中，最難拿到的就是打擊王，原因在於非長打型的選手也會爭奪此獎項，因此競爭相對激烈。

不過對於村上敲出56轟，在日本掀起話題，落合卻感到不以為然。他認為養樂多前洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）打的60轟才是日本職棒紀錄，而村上又沒有打破巴倫汀紀錄，何必那麼在意。如果村上能打出61轟，那確實是一件驚人的事。但日本社會卻拘泥於王貞治的55轟紀錄，讓他感到非常不解。他想看到大家不分日本還是外國，都追求打破60轟紀錄的時候。

落合認為，日本棒球界不是只有日本籍球員而已，當然也包括其他外國選手，否則就無法成立，大家必須要重新正視這一點。至於村上宗隆本人，落合則希望他既然創下這些成績，未來球季就必須以再拼三冠王等目標繼續奮鬥，最後改寫落合的紀錄，在棒球圈名留青史。