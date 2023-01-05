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韓職／安佑鎮因霸凌事件遭棄 韓媒：最強投手打不成WBC

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
本季韓職最強投手、培證英雄隊23歲右投安佑鎮因過去的霸凌事件未能入選韓國隊經典賽。 截圖自培證英雄粉絲團
本季韓職最強投手、培證英雄隊23歲右投安佑鎮因過去的霸凌事件未能入選韓國隊經典賽。 截圖自培證英雄粉絲團

南韓昨天正式公布世界棒球經典賽（WBC）30人名單，培證英雄隊23歲右投安佑鎮未在其中，過去涉入霸凌事件又成焦點，韓聯社今天報導，去年韓職最佳投手確定無法代表國家隊出賽。

安佑鎮2018年展開職棒生涯，去年投出代表作，出賽30場投出15勝8敗、防禦率2.11，不但奪下生涯首座防禦率王，也以224K拿到三振王，成為韓職史上單季最多K的本土投手。

安佑鎮被喻為韓職新生代「火球男」，速球平均球速 153.4公里是全聯盟最快，時常投出接近160公里，搭上凌厲的滑球，對左、右打者都很有壓制力。

韓聯社指出，在正常的情況下，安佑鎮一定可以入選經典賽國手，但多年前青棒時期的霸凌事件，讓他無法進入名單。

英雄隊在2018年透過「地域優先指定」挑中安佑鎮後，高中霸凌事件的指控浮出水面，英雄隊還是決定簽約，但做出禁賽50場的懲處，接下來一路效力至今，去年成為韓職最頂尖投手。

安佑鎮不但失去參加今年經典賽的機會，南韓棒球協會也對他禁賽3年，不准參加奧運、亞運，形同終身禁賽；根據南韓奧會的規定，任何被禁賽3年以上的運動員，將永遠沒有參賽資格。

韓聯社指出，這項禁令不適用大聯盟主辦的經典賽，安佑鎮去年曾經表達參意願，但在國家隊選訓過程中，他仍被視為有爭議的選擇， 確定無法入隊。

韓職 經典賽 棒球

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