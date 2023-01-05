經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

新竹市政府今天針對新竹棒球場場勘舉行記者會，新任市長高虹安表示，12月14日、1月4日兩次場勘過程發現，球場有容易積水、淺層土壤有廢棄物等狀況，時間內難以改善，因此新竹棒球場不會爭取舉辦WBC官辦熱身賽。

世界棒球經典賽（WBC）將在今年3月在台灣開打，除了台中洲際球場作為舉辦賽事之用外，也還需要熱身賽場地，新竹棒球場原本被列為選項之一，大聯盟官方人員日前場勘後也表示是有潛力的球場，也提出調整方向。

高虹安今天在記者會中透露，12月14日大聯盟場勘時為測試排水，打開灑水系統30分鐘後即發生嚴重積水，是滿奇怪的狀況，需要半天才能排水，當天大聯盟表示需要土壤帶回化驗。

而為了土壤取樣，12月14日開挖左外野淺層土壤時，發現廢棄磚頭，1月4日安排再次會勘，隨機取樣下還挖到廢棄電線、直徑超過3公分的磚頭，高虹安表示，都是不符合規定的狀況。

高虹安解釋球場草皮土壤的契約規定上，在28公分的土壤層內，都不應該看到磚頭、廢電線等異物，而當時場勘現場人員才挖不到10公分，違反設計圖的規範。

高虹安更指出，目前工務處統計，新竹棒球場問題多達152項，有27項是球員工會提出、84項是球團、體育署等單位會勘發現、41項是大聯盟、中華職棒、練習賽所發現。

由於1月4日場勘是為了決定是否繼續爭取舉辦經典賽熱身賽，高虹安今天記者會結尾表示，新竹市政府不會再爭取WBC熱身賽在新竹市舉辦，因為我們趕不上在1月中前完成場地安全的驗收，

高虹安表示：「我知道球迷們有很多期待，也希望新竹市能夠舉辦國際賽事，這10天我們也很努力想要改善，但缺失真的很多，我們真的擔不起，讓國際選手跟我國選手去冒這樣的風險，因此我們這次不舉辦WBC的熱身賽。」

高虹安新竹棒球場嚴重問題說明記者會直播影片