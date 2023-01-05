快訊

非法廢土載一趟賺20萬 「黑金光電」利益黑白兩道都覬覦

6000元現金最快3月落袋 看懂超徵稅收去哪了

經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
新竹球場有容易積水、淺層土壤有廢棄物等狀況，時間內難以改善，新科市長高虹安宣布不會爭取舉辦WBC官辦熱身賽。 聯合報系資料照
新竹球場有容易積水、淺層土壤有廢棄物等狀況，時間內難以改善，新科市長高虹安宣布不會爭取舉辦WBC官辦熱身賽。 聯合報系資料照

新竹市政府今天針對新竹棒球場場勘舉行記者會，新任市長高虹安表示，12月14日、1月4日兩次場勘過程發現，球場有容易積水、淺層土壤有廢棄物等狀況，時間內難以改善，因此新竹棒球場不會爭取舉辦WBC官辦熱身賽。

世界棒球經典賽（WBC）將在今年3月在台灣開打，除了台中洲際球場作為舉辦賽事之用外，也還需要熱身賽場地，新竹棒球場原本被列為選項之一，大聯盟官方人員日前場勘後也表示是有潛力的球場，也提出調整方向。

高虹安今天在記者會中透露，12月14日大聯盟場勘時為測試排水，打開灑水系統30分鐘後即發生嚴重積水，是滿奇怪的狀況，需要半天才能排水，當天大聯盟表示需要土壤帶回化驗。

而為了土壤取樣，12月14日開挖左外野淺層土壤時，發現廢棄磚頭，1月4日安排再次會勘，隨機取樣下還挖到廢棄電線、直徑超過3公分的磚頭，高虹安表示，都是不符合規定的狀況。

高虹安解釋球場草皮土壤的契約規定上，在28公分的土壤層內，都不應該看到磚頭、廢電線等異物，而當時場勘現場人員才挖不到10公分，違反設計圖的規範。

高虹安更指出，目前工務處統計，新竹棒球場問題多達152項，有27項是球員工會提出、84項是球團、體育署等單位會勘發現、41項是大聯盟、中華職棒、練習賽所發現。

由於1月4日場勘是為了決定是否繼續爭取舉辦經典賽熱身賽，高虹安今天記者會結尾表示，新竹市政府不會再爭取WBC熱身賽在新竹市舉辦，因為我們趕不上在1月中前完成場地安全的驗收，

高虹安表示：「我知道球迷們有很多期待，也希望新竹市能夠舉辦國際賽事，這10天我們也很努力想要改善，但缺失真的很多，我們真的擔不起，讓國際選手跟我國選手去冒這樣的風險，因此我們這次不舉辦WBC的熱身賽。」

高虹安新竹棒球場嚴重問題說明記者會直播影片

新竹棒球場 大聯盟 經典賽

延伸閱讀

獨／新竹棒球場辦WBC熱身賽恐破局？高虹安明開記者會

經典賽／南韓30人名單公布 大聯盟的金河成、紅雀艾德曼入內

經典賽／澄清自己非經紀人 張育成妻：無法控制別人怎麼說

經典賽／「逃兵成 報到完畢」張育成IG發文自嘲

相關新聞

經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

新竹市政府今天針對新竹棒球場場勘舉行記者會，新任市長高虹安表示，12月14日、1月4日兩次場勘過程發現，球場有容易積水、...

影／高虹安曝12億新竹球場如廢土掩埋場 美專家直呼不可思議

斥資12億元新竹市立棒球場工程備受關注，新竹市長高虹安今天召開「新竹棒球場嚴重問題」記者會，揭露工務處最新盤點出152項...

大專聯賽／陽邯杰後援6局 台東大學保生機

大專棒球聯賽公開男一級複賽今天賽事，台東大學背水一戰面對文化大學，台東大學靠著第3任投手陽邯杰後援6局無失分，終場以8比...

經典賽／中華隊名單公不公布？球員工會長文發聲明

今年3月開打的世界棒球經典賽，中華隊邀請球員參賽過程引起外界大幅討論，中華職棒球員工會今天發布12張圖檔的懶人包解釋，是...

經典賽／南韓30人名單公布 大聯盟的金河成、紅雀艾德曼入內

南韓今日正式公布經典賽30人名單，大聯盟野手教士金河成及海盜崔志萬都入選，還有紅雀韓裔二壘手艾德曼（Tommy Edman）也入列，至於陷入霸凌醜聞的韓職新生代強投安佑鎮確定不在名單內。 南韓先

中職／桃猿重啟赴日交流機率50% 兄弟對戰阪神先喊卡

疫情過後，中職球團陸續與日職球隊重啟交流，樂天桃猿隊雖然有望與羅德隊重啟交流賽，但明年機會較大，至於阪神隊原本規劃與中信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。