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陽邯杰後援6局 大專棒球聯賽台東大學保生機

中央社／ 台北4日電

大專棒球聯賽公開男一級複賽今天賽事，台東大學背水一戰面對文化大學，台東大學靠著第3任投手陽邯杰後援6局無失分，終場以8比4擊敗文化，在晉級4強之路保有生機。

台東大學前4戰戰績1勝3敗，因此這場對文化的比賽十分重要，總教練王信民表示，這場球隊輸了就與4強無緣，所以球員很想拚，給自己太大壓力，導致守備穩定性不足。台東大學此戰前3局只被敲2支安打，但有3次失誤，還有無形失誤，導致丟4分。

不過台東大學在換上陽邯杰後穩定局勢，王信民說：「他投球讓守備比較有穩定感，壞球率也不會那麼高。」陽邯杰後援6局僅被敲2支安打，送出3次三振。王信民認為，陽邯杰控球很好，速度也不錯，變化球有角度，讓文化打者不好掌握。

陽邯杰在前一場面對南華先發2.2局失3分，比賽結束後還因此哭了，不過這場比賽他拿下後援勝，他說：「上場比賽我沒有盡到先發投手該盡的責任，這場教練要我隨時準備，我只是想要幫助球隊化解危機，沒有想很多。」

打線方面，這場比賽台東大學全場12支安打，鍾國華敲出3支安打，選到1次保送，還有一次犧牲觸擊。王信民認為鍾國華的適時一擊能力很好，只是過去心態沒有調整好，表現大起大落不穩定，但近幾場有慢慢恢復，希望他一直保持下去。

棒球 大專 文化大學 台東大學

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