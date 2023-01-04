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經典賽／南韓30人名單公布 大聯盟的金河成、紅雀艾德曼入內

聯合新聞網／ 綜合報導
教士韓籍游擊手金河成。 路透社
教士韓籍游擊手金河成。 路透社

南韓今日正式公布經典賽30人名單，大聯盟野手教士金河成及海盜崔志萬都入選，還有紅雀韓裔二壘手艾德曼（Tommy Edman）也入列，至於陷入霸凌醜聞的韓職新生代強投安佑鎮確定不在名單內。

南韓先前提交50人名單時，曾邀請具有韓國血統的的大聯盟選手，包括艾德曼和紅襪工具人瑞夫史奈德（Rob Refsnyder），不過最後只有艾德曼順利入選。另外近期三度遭大聯盟球隊DFA的朴孝俊也不在名單內。

紅雀韓裔二壘手艾德曼。 法新社
紅雀韓裔二壘手艾德曼。 法新社

南韓的投手陣容全由韓職投手組成，總共有15人，其中前大聯盟球員金廣鉉、梁玹種為最大亮點。去年拿下韓職三振王、防禦率王及投手金手套獎的22歲強投安佑鎮，則因霸凌爭議無緣身披國家隊戰袍。

南韓經典賽30人名單：

投手15人：金廣鉉、梁玹種、高祐錫、鄭又榮、金允植、蘇珩準、高永表、具昌模、李庸燦、元太仁、金元中、朴世雄、郭斌、鄭哲元、李義理。

內野手8人：金河成、崔志萬、艾德曼、崔廷、金惠成、吳智煥、朴炳鎬、姜白虎

外野手5人：李政厚、金賢洙、朴海旻、羅成範、朴健祐

捕手2人：李知榮、梁義智

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