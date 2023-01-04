經典賽／南韓30人名單公布 大聯盟的金河成、紅雀艾德曼入內

南韓今日正式公布經典賽30人名單，大聯盟野手教士金河成及海盜崔志萬都入選，還有紅雀韓裔二壘手艾德曼（Tommy Edman）也入列，至於陷入霸凌醜聞的韓職新生代強投安佑鎮確定不在名單內。

南韓先前提交50人名單時，曾邀請具有韓國血統的的大聯盟選手，包括艾德曼和紅襪工具人瑞夫史奈德（Rob Refsnyder），不過最後只有艾德曼順利入選。另外近期三度遭大聯盟球隊DFA的朴孝俊也不在名單內。

紅雀韓裔二壘手艾德曼。 法新社

南韓的投手陣容全由韓職投手組成，總共有15人，其中前大聯盟球員金廣鉉、梁玹種為最大亮點。去年拿下韓職三振王、防禦率王及投手金手套獎的22歲強投安佑鎮，則因霸凌爭議無緣身披國家隊戰袍。

南韓經典賽30人名單：