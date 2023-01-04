聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／桃猿重啟赴日交流機率50% 兄弟對戰阪神先喊卡
疫情過後，中職球團陸續與日職球隊重啟交流，樂天桃猿隊雖然有望與羅德隊重啟交流賽，但明年機會較大，至於阪神隊原本規劃與中信兄弟隊進行熱身賽，但兄弟球團考量經典賽賽程，希望明年再赴日交流。
桃猿隊在樂天球團入主前，Lamigo桃猿與羅德隊有過多年交流經驗，春訓時期常赴石垣島打交流賽，隨著疫情緩解，猿隊領隊浦韋青表示，今年春訓有機會重啟，但因當地市政府久未接待大型外賓加上檢疫流程規劃，成行機會大概一半一半。
浦韋青表示，現在很難保證是否成行，而母公司樂天金鷲球團也頗有意願安排交流，現階段以石垣島之行機率較大，只不過還是隔年機會較大。
日本媒體先前報導，阪神隊今年春訓計畫邀請中信兄弟打熱身賽，不過計畫確定喊停，兄弟球團表示，交流賽時程較為緊迫，加上陣中也有球員需要備戰經典賽，無法一同前往，希望能在明年準備周全下，赴日交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言