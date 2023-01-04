中職／桃猿重啟赴日交流機率50% 兄弟對戰阪神先喊卡

疫情過後，中職球團陸續與日職球隊重啟交流，樂天桃猿隊雖然有望與羅德隊重啟交流賽，但明年機會較大，至於阪神隊原本規劃與中信兄弟隊進行熱身賽，但兄弟球團考量經典賽賽程，希望明年再赴日交流。

桃猿隊在樂天球團入主前，Lamigo桃猿與羅德隊有過多年交流經驗，春訓時期常赴石垣島打交流賽，隨著疫情緩解，猿隊領隊浦韋青表示，今年春訓有機會重啟，但因當地市政府久未接待大型外賓加上檢疫流程規劃，成行機會大概一半一半。

浦韋青表示，現在很難保證是否成行，而母公司樂天金鷲球團也頗有意願安排交流，現階段以石垣島之行機率較大，只不過還是隔年機會較大。

日本媒體先前報導，阪神隊今年春訓計畫邀請中信兄弟打熱身賽，不過計畫確定喊停，兄弟球團表示，交流賽時程較為緊迫，加上陣中也有球員需要備戰經典賽，無法一同前往，希望能在明年準備周全下，赴日交流。