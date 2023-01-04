中職／MVP林立合約怎麼談？桃猿提出不同版本

樂天桃猿隊展開年度談薪，年度MVP林立合約備受關注，桃猿領隊浦韋青表示，目前整體談約進度約三分之一，不過林立、陳俊秀等較大合約尚未談定。

林立去年走完3年複數年合約，在合約年繳出140安打、14轟、83分打點，打擊率3成35，拿下打擊王、打點王、安打王，也抱回年度最大獎MVP。

林立去年月薪落在40萬元，浦韋青表示，林立的合約，目前單數、複數年合約都有提供方，就看接下來如何談，「希望球員方能夠接受我們提出的條件」。

整體談約進度大約三分之一，浦韋青表示，目前整體談薪幅度向上成長，但幾筆大型合約尚未敲定，對戰力強的球員，會希望能效力越久越好，「但也不希望是我們一廂情願，一切尊重選手意願。」