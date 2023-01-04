中職／回前東家任教預計1月中抵台 賈西驚喜龍隊重出江湖
味全龍隊今天宣布找回「史上最強守護神」賈西擔任統籌投手教練，領隊丁仲緯透露，賈西很開心能夠回到台灣，點頭答應的很快，預計1月中到月底會抵台。
丁仲緯今天表示，球隊了解賈西退役後曾擔任大聯盟球探，近年則是在發展聯盟擔任投手教練，投手、教練經驗都豐富，「還有數據分析及觀察球員的能力，符合我們球團的導向和需求。」
賈西在中職曾締造124次救援成功，一度位居史上第一，之後被林岳平、陳韻文超越，在2007年退休後，曾在費城人隊擔任球探直到2020年，過去2年則效力美國獨立聯盟「先鋒聯盟」洛磯山氣氛隊擔任投手教練。
丁仲緯表示，賈西對台灣的熟悉度是球團找他的原因之一，透過牽線找到本人後，到他點頭答應很快，球隊設定由他培育年輕選手，他也對這塊有興趣，「賈西很開心可以回台灣，對球場也如數家珍，也很驚喜龍隊復出中職。」
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