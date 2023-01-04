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中職／郭勇志有望回鍋悍將教練團 羅曼也確定續留

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
郭勇志有望回歸悍將擔任教練。 聯合報系資料照
郭勇志有望回歸悍將擔任教練。 聯合報系資料照

富邦悍將隊一、二軍教練團逐漸成形中，如今更傳出郭勇志有望回歸，領隊林華韋雖未證實，不過也透露雙方一直有保持聯繫，另外外籍教練羅曼也確定續留。

悍將球團日前宣布找來兩位日籍教練，分別是一軍打擊教練垣內哲也、二軍投手教練酒井光次郎，林華韋今天也確認，投手教練羅曼將續留，至於其他教練團人選，「大致上都確定，春訓前會找個時間點發佈消息。」

外傳2017至19年季前曾任職的的投手教練郭勇志有望回歸，林華韋僅表示：「一直有保持聯繫。」而郭勇志目前帶隊打大專盃，「事情要等告一段落，才能繼續。」

郭勇志球員時期在興農牛隊有過9年資歷，退休後曾擔任過台體大、台北市成棒隊投手教練，2017年開始進入悍將球團體系，歷任二軍總教練、投手教練，以及一軍投手教練，2019年季前離開悍將，回到台體大任教。

林華韋 富邦悍將

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