經典賽／澄清自己非經紀人 張育成妻：無法控制別人怎麼說
張育成經典賽參賽風波延燒至昨日，中職會長蔡其昌出面協商讓事件出現轉機，不過張育成與太太李家綾今日也相繼在社群發聲，再度引發網友熱烈討論。
張育成稍早在社群發文自嘲「逃兵成 報到完畢」，網友看法兩極。張育成妻子李家綾的社群帳號近期也遭網友洗版，認為她身為經紀人卻造成公關危機，對此她稍早也在IG發限時動態回應：「只能說前經紀公司說的就不需要多聽，育成離開他們，他們要怎麼說／寫／表示我們無法控制。育成從來沒有說我是經紀人」、「看不懂，不了解，跟只是想要發洩的人，留言板一直都開著」。
張育成去年開季前宣布離開悍創經紀公司，工作事項將由個人品牌「YC」處理。在美國的合約則交由知名經紀公司ACES打理，昨日報導指出，ACES建議張育成以大聯盟春訓優先，才一度婉拒參加經典賽。
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