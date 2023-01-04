經典賽／「逃兵成 報到完畢」張育成IG發文自嘲

近期因婉拒參戰經典賽，導致爭議纏身的旅美好手張育成，昨日允諾若被選進名單將義不容辭，今天他也在個人社群自嘲：「逃兵成 報到完畢。」

張育成起初婉拒經典賽邀約，不過由於他之前獲得12天補充兵資格，5年內被列管不得拒絕國家隊徵招，也導致他婉拒參賽的行為受到球迷強烈批評。隨後他在社群網站的留言也讓球迷的怒火更加強烈。

中職會長蔡其昌昨日出面與張育成對話後，事件出現逆轉，張育成表示，「如入選台灣隊，一定義不容辭，且對於近期事件引發國人的關注，也感到非常不好意思。」

今日張育成在IG上發限時動態表示，：「逃兵成 報到完畢。」以自嘲這段時間被球迷批評為「逃兵」。對此網路出現正反兩極評論，有部分網友接受這段自嘲，但也有網友仍無法接受。