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經典賽／紅雀日裔好手努特巴爾參戰 日本隊有大聯盟外野陣

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀日裔外野手努特巴爾。 美聯社
紅雀日裔外野手努特巴爾。 美聯社

世界棒球經典賽即將在3月開打，日本持續積極招募大聯盟好手，根據日媒報導，去年轟出14發全壘打的紅雀外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），確定進入日本隊名單。

根據日媒《產經體育》報導，努特巴爾出生於美國加州，母親是日本人，他將成為第一位加入日本隊的美日混血選手。他去年在紅雀出賽108場，敲出14轟，標準化攻擊指數（OPS+）達126，相當出色。

先前日本隊總教練栗山英樹曾表示，為奪得冠軍，日裔大聯盟球員會是重要的存在。該報導指出，守護者外野手史蒂文．關（Steven Kwan）本來也列入邀請名單，雖然關的祖母是日本人，但雙親皆沒有日本護照，因此依規定無法徵召。

最後該報導也預測努特巴爾加入後，日本的外野配置，中外野手為努特巴爾，右外野手鈴木誠也，左外野則是吉田正尚，這三人明年預計都會在大聯盟賽場活躍。

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