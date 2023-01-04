經典賽／上回代表中國被罵翻 韓職強投再參戰稱不會對決南韓

韓職KT巫師牛棚強投朱權昨宣布將代表中國參加世界棒球經典賽，他今日受訪時則表示，不會在面對南韓時上場投球。

28歲的朱權出生於中國吉林省，2007年取得南韓國籍，在高中學習棒球技能後，2015年加盟KT巫師。2019年賽季朱權崛起成為頂尖牛棚投手，拿下中繼王，去年出賽58場，主投50.2局，防禦率3.91。

朱權2017年就曾代表中國出征經典賽，他接受韓媒《OSEN》訪問時也表示，「當年代表中國出賽，南韓的輿論就很不友善，一想到要再經歷一次，就覺得很煎熬。」他也透露，「中國棒協10月就以電子郵件邀請他參賽，當時被他婉拒。後來棒協會長親自出馬連絡他，才讓點頭答應參賽。」

朱權也表達無法為南韓參賽的遺憾，「為其他國家效力很過意不去，但中國表達需要我，也邀請我。經典賽是國際大賽，對我來說會是很好的經驗，我想和最棒的選手一起享受比賽的樂趣。」

南韓與中國這次同屬B組，對此朱權表示，「不會在面對南韓的比賽中登板，當初與中國棒協討論時就堅決傳達這項立場。」