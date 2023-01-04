經典賽／南韓陣容組成慢半拍 日媒：在玩心理戰
世界棒球經典賽將在3月開打，日本已大動作邀請多位大聯盟球星參戰，南韓隊的組成速度相對來說較慢，日前也受到韓媒批評，不過根據日媒報導，日本隊相關人士認為南韓在玩心理戰，實力其實不容小覷。
日本與南韓同屬B組，兩隊過去在國際賽充滿恩怨情仇，也屢創收視率佳績。日本去年11月已先組隊進行4場熱身賽，近期大谷翔平、達比修有更是宣布入隊，將組成「最強日本武士隊」，除了要擊敗死對頭南韓外，也要力拼賽史第三冠。
南韓目前還沒正式宣布大聯盟級選手加盟，先前擔任南韓國家隊技術委員長的廉京燁，因接下LG雙子隊總教練一職，辭去國家隊職務，造成球隊組成進度落後。因此韓媒近期多半悲觀報導經典賽消息，總教練李強喆受訪時更表示：「日本戰力太強，我很擔心。」
雖然南韓狀態看似一團亂，但日本卻不那麼認為。根據《東京體育》報導，「日本隊內部人士認為南韓在玩心理戰，實際上正暗地組建最強陣容。」
該報導也點名南韓有4名大聯盟選手值得注意，包括教士金河成、海盜崔志萬、紅雀韓裔二壘手艾德曼（Tommy Edman）、紅襪韓裔工具人瑞夫史奈德（Rob Refsnyder），以及近期被DFA三次的工具人朴孝俊。
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