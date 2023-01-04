中職／傳奇回歸！賈西重披龍袍 擔任味全投手統籌教練
中華職棒傳奇球星再度回歸，味全龍隊今天正式宣布，生涯124次救援成功的守護神賈西（Mike Garcia）將來台，擔任龍隊投手統籌教練，與昔日投捕搭檔葉君璋再次攜手合作。
龍隊上季投手部門統籌教練曼哈特未續約，因此一直在尋覓合適人選，球團今天也宣布，賈西暌違25年後，即將回到新的老家，擔任味全龍投手統籌教練，過去曾在韓職、墨西哥闖蕩，加上引退後歷任大聯盟球探與發展聯盟投手教練，經驗豐富。
Mike Garcia在1996到98年以「賈西」之名來台，效力味全龍隊3年期間完成救援王3連霸，還拿下1997年防禦率王與年度MVP，另外還有1996年三振王。
賈西離開龍隊後重返大聯盟，之後陸續到墨西哥、韓職闖蕩，2004年回台效力統一獅隊改名「凱撒」，再拿下1座救援王，生涯124次救援一度高居史上第一，之後陸續被林岳平、 陳韻文超越。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言