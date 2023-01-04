中職／傳奇回歸！賈西重披龍袍 擔任味全投手統籌教練

中華職棒傳奇球星再度回歸，味全龍隊今天正式宣布，生涯124次救援成功的守護神賈西（Mike Garcia）將來台，擔任龍隊投手統籌教練，與昔日投捕搭檔葉君璋再次攜手合作。

龍隊上季投手部門統籌教練曼哈特未續約，因此一直在尋覓合適人選，球團今天也宣布，賈西暌違25年後，即將回到新的老家，擔任味全龍投手統籌教練，過去曾在韓職、墨西哥闖蕩，加上引退後歷任大聯盟球探與發展聯盟投手教練，經驗豐富。

Mike Garcia在1996到98年以「賈西」之名來台，效力味全龍隊3年期間完成救援王3連霸，還拿下1997年防禦率王與年度MVP，另外還有1996年三振王。

賈西離開龍隊後重返大聯盟，之後陸續到墨西哥、韓職闖蕩，2004年回台效力統一獅隊改名「凱撒」，再拿下1座救援王，生涯124次救援一度高居史上第一，之後陸續被林岳平、 陳韻文超越。