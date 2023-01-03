大專聯賽／林振瑋160公里火球超猛 狂飆11K收拾嘉大

文化大學投手林振瑋，今天在UBL大專棒球聯賽公開男一級複賽對嘉義大學之戰，飆出生涯最快球速160公里，先發7局無失分，文化以9：0獲勝，也讓嘉大中斷複賽3連勝，目前文化、嘉大、南華大學戰績都是3勝1敗。

林振瑋用92球完成7局任務，只讓嘉大5局上敲出唯一安打，出現兩次保送，狂飆11次三振；他去年在U23世界盃飆出159公里，原是個人最快紀錄，今天轉播單位測到159公里，不過現場測速有兩顆160公里，再創生涯新高。

他說：「就是盡量把球控進去，也搭配變化球對付打者，今天變化球控球感覺真的比較好一點，希望接下來比賽更進步」。

前一次出賽因為暴投失3分，今天控球回穩，林振瑋認為主要是心態問題，心裡只想著「我可以做得到，不要想做不到會怎樣，盡量保持正面想法」。

文化總教練廖敏雄說：「100分沒問題，這就是我設定他對主要球隊的效果，他的對手都是不錯的球隊，尤其嘉義大學現在狀況很好，一般投手對他們效果不大」。

「要打好，最後關鍵一定要王牌投手能帶動士氣。」廖敏雄表示，雖然林振瑋前一戰幾顆關鍵暴投造成失分，但不會因此不敢用他，「有這麼好的投手在這邊，如果因為他會投四壞球、暴投就不敢用，那也太可惜了。

文化8局上灌進6分，不過廖敏雄認為打者表現普通，他說：「可能我是打者，看打線標準比較高，覺得還好而已，投手有把分數撐住，讓打者打起來比較輕鬆」。

「只要投手被轟，打者心態就會不穩。」廖敏雄認為，現在文化打線還是容易受到影響，心態沒辦法像職棒選手一樣，「他們現在能力就只能打氣氛，不像職棒可以控制自己要的東西」。