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經典賽／補充役列管選手 體育署：入選35人名單須受徵召

中央社／ 台北3日電
針對國家體育競技代表隊服補充兵役辦法規定，體育署競技運動組組長藍坤田（左）今天表示，若在35人名單，須配合徵召。聯合報系資料照／記者曾思儒 攝影
針對國家體育競技代表隊服補充兵役辦法規定，體育署競技運動組組長藍坤田（左）今天表示，若在35人名單，須配合徵召。聯合報系資料照／記者曾思儒 攝影

棒球好手張育成在服完補充役後，應列管5年，因婉拒參加經典賽引發熱議，經中職會長蔡其昌協調後，張育成表達如入選，一定義不容辭，體育署今天表示，若在35人名單，須配合徵召。

張育成透過2019年亞錦賽取得補充役資格，但因婉拒參加今年3月的世界棒球經典賽，加上仍在5年列管期間內，引發軒然大波。

為化解僵局，中職會長蔡其昌今天與張育成在台中會面，親自邀請張育成為台灣效力，經雙方深談後，張育成應允如果入選台灣隊，一定義不容辭，體育署競技運動組組長藍坤田接受媒體聯訪時對此表示，樂觀其成。

針對國家體育競技代表隊服補充兵役辦法規定，藍坤田解釋，受列管選手必須配合徵召、參賽，若被經典賽選訓委員會列入35人名單，體育署接獲通知後，就會聯繫受列管選手報到、集訓和參賽。

藍坤田指出，若受列管選手未參與集訓、參賽，依規定後續將有兩種情況，其中，若選手已服完12天補充役，體育署將發文給國防部，國防部將以臨時召集入營的方式，依法請受列管選手，補足常備兵役不足的役期。

他說，另一種情況則是受列管選手還未完成補充役役期，體育署將依規定廢止補充兵役身分，將重新由役政單位徵集選手完成應服的兵役。

藍坤田表示，目前補充役列管的棒球選手約20人，其中旅外占6人，都有義務配合國家代表隊徵召，「過去補充兵役曾有幾個（選手）被廢止過，當時背景是他們自願放棄補充兵役身分，但棒球並沒有出現過」。

張育成 體育署 棒球

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