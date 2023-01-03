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經典賽／會長蔡其昌出面！張育成點頭若入選中華隊一定義不容辭

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經典賽／會長出面！張育成點頭若入選一定義不容辭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今與張育成在台中會面，親自邀請張育成為台灣效力，經雙方深談後，張育成允如入選中華隊，一定義不容辭。圖／中華職棒聯盟提供
中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今與張育成在台中會面，親自邀請張育成為台灣效力，經雙方深談後，張育成允如入選中華隊，一定義不容辭。圖／中華職棒聯盟提供

旅美好手張育成近日因婉拒參加經典賽中華隊引發熱議，為化解僵局，中華職棒會長蔡其昌今與張育成在台中會面，親自邀請他為台灣效力，經雙方深談後，張育成允如入選中華隊，一定義不容辭。

張育成去年在大聯盟效力4支球隊，季初效力守護者隊，後來遭指定讓渡，陸續披上海盜隊、光芒隊、紅襪隊戰袍，總計出賽69場，168打數敲出35支安打，包括4發全壘打，打擊率2成08，目前為自由球員。

張育成是2019年亞洲錦標賽國手，中華隊奪冠，他也取得補充役資格，並已服完12天兵役。依規定，補充役在服完12天兵役後，仍需列管5年。

蔡其昌強調，為尊重總教練林岳平、教練團、選訓小組的專業評估，所以在球員名單上，身為會長不便有過多公開評論，避免造成大家過多的壓力，「但張育成事件引發國人熱議，教練團承受不小的壓力，因此特別請我協助溝通，希望化解目前的僵局，身為會長責無旁貸。」

蔡其昌表示，張育成高中時期就在台中打球，所以今天特別與他碰面聊聊。言談之間清楚感受到張育成想為台灣盡一份心力，也有高度意願，但美國經紀公司ACES表達有數支MLB球隊在接洽中，接觸的球隊都希望張育成能參加完整春訓，因此就專業方面建議以張育成職涯發展優先，經紀公司ACES當時才婉拒參加經典賽

蔡其昌說，經典賽是最高級別賽事，所以也向張育成表達總教練林岳平對他加入中華隊的殷切期盼，張育成也表達若入選中華隊，一定義不容辭為台灣在經典賽爭取更好的成績，對於近期事件引發國人的關注，也感到非常不好意思，希望國人可以給育成更多的鼓勵與支持。

張育成 中華隊 經典賽

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