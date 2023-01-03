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中職／晚一年爭取陳鴻文不為750萬 浦韋青點出天時地利人和

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿領隊浦韋青。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿領隊浦韋青。圖／聯合報系資料照

上一個冬天，樂天桃猿隊對陳鴻文評估後決定不爭取，這個冬天決定出手，領隊浦韋青澄清轉隊費並非考量，而是去年球季打完後的戰力盤點，認為投手還是必須加強的一塊，陳鴻文出現在自由市場上，對猿隊來說是天時地利人和。

陳鴻文在2021年球季打完後申請行使自由球員（FA）權利，猿隊在評估隊形後表態沒有網羅想法；多等了一年，他再以60人名單外的方式上架FA市場，猿隊這回出手得標，最大差異在於少花了750萬轉隊費。

浦韋青表示，取得選手有很多管道，代價問題當然是需要考慮的一環，但是轉隊費並非猿隊在2021年未出手的原因。

他指出，「那時覺得我們投手戰力有戰一整季的本錢，去年開季時也覺得本土投手滿充裕，但疫情一來，下半季也開始出現投手傷兵，發現我們在這一塊還是需要加強，剛好楊彬、鴻文都是可以幫助我們解決這部分問題。」

陳鴻文以60人名單之外的方式上架無法預料，浦韋青說：「剛好今年鴻文有這樣的機會，我們也有這樣的機會，可以跟他接觸，純粹是天時地利人和。」

陳鴻文 浦韋青 樂天桃猿

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