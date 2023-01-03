中職／悍將5老動向開獎中…高國輝1年選手合約續留樂觀
富邦悍將隊未在60人名單內的5老下一步動向開始動起來，陳鴻文今天確定投奔樂天桃猿隊，富邦悍將領隊林華韋感謝他過去幾年的貢獻，也透露與另外3人的洽談進度，以高國輝的進度最快，可望以1年選手合約續留悍將。
悍將去年季後共有17人放在60人名單之外，其中9人釋出、3人轉職，另外5人為年紀偏大、薪水偏高的林益全、高國輝、林琨笙、陳鴻文、王躍霖。
林琨笙近日已在社群網站上自曝卸下選手身分，轉任悍將球探，陳鴻文則在今天正式宣布前往猿隊，林華韋透露另外3人的談約動態。
林華韋表示，與高國輝持續洽談，「朝非常樂觀的方向在進行，我們也尊重他的想法。」雙方朝1年選手合約洽談，尚未簽約，還剩細節待敲定。
至於林益全、王躍霖也在洽談中，林華韋坦言：「確實進度比國輝落後一些，有些條件問題，還需要再有共識。」但目標還是希望3人都能留在悍將效力。
對於離隊的陳鴻文，林華韋表示，非常有誠意與他洽談，雙方也交涉到價碼的階段，「這部分不完全透明，但我認為雙方條件應該差不了多少。」陳鴻文最終決定轉個環境，林華韋也送上祝福，「感謝他過去幾年對富邦的貢獻，祝福他後續的發展順利。」
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