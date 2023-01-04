中職／0先發到11連勝 吳哲源十輪奇蹟逆風而上

【撰文／鄧心瑜】

吳哲源過往是一、二軍載浮載沉中繼投手，接下先發任務猶如打開新世界大門，從前一年只有1場出賽，到2022年豪奪11連勝，轉換角色這項決定改變了棒球人生，創造10輪奇蹟，在28歲這年逆風上揚，晉升球隊本土先發大將。

選秀會上以第10輪、最後順位指名擠進職棒，前一年在一軍只有1場、共1局出賽，或許在2022年開季以前，沒有人想到吳哲源表現能有多驚奇，不只開創生涯新巔峰，更成為新指標，「前幾年機會不多，2022年轉換位置獲得很多機會，改變我在這職場的角色，是不可思議的一年。」

吳哲源把握機會展現出自信。 職棒雜誌 攝影／郭穎如

天時地利把握機會 轉先發先過體能關卡

生涯前5年在一軍出賽82場全是後援，轉任先發是吳哲源曾經想過，卻不敢相信有天能成真的一件事，「王葛格（王建民）曾經有講過幾次，但因為在球季中，也沒有真的轉換角色。」2021年季末二軍總冠軍戰，吳哲源繳出兩場先發好投，成了教練團真正考慮讓他轉為先發關鍵點，剛好球季結束開始新的一年，正是改變訓練方向最佳時機，「春訓開始教練說先發、後援都有可能，要我先做心理準備。」

當時吳哲源沒有想太多，欣然接受新角色，畢竟2021年僅在一軍1場出賽，大多時間留守在二軍，或許是職業球員危機意識警報響起，讓吳哲源知道如果不往前進一步，面臨的可能是淘汰邊緣，從春訓開始做足準備，跟著新的訓練菜單按表操課。

原本就是後援起家，如何調整應對並不陌生，但先發是未知領域，從第一步拉高體能就感受到不容易，「一開始覺得當先發好累，體能、重量都比過去多很多，但告訴自己如果想轉換角色、嘗試看看，就要先忍耐、承受住，這是必須承擔的過程。」

剛開始新球季，4月10日因陣中先發投手調整不及，吳哲源迅速迎來生涯一軍初先發，不過當時外界只認為是教練團因人手不足而無奈做出的調度，看好的人並不多，該場比賽對上樂天桃猿先發6局失4分（3責失），吞下敗投，不過能成功吃下6局且展現控球優勢，已經爭取到下一次先發通行證，也證明是有能力之人，「換一個角色當然會緊張，但不能表現出來，這樣教練會覺得你還沒適應，不能放心把比賽交給你，也沒有想說一定要丟出怎樣的表現，轉先發第一年，教練團不可能期待我丟10勝、20勝，所以盡所能就好。」

中信兄弟投手吳哲源摘下中華職棒年度最佳進步獎。 聯合報系資料照

控球派出頭天 走出獨特球風

一開始說著不期待能有雙位數勝投，但後來吳哲源用實力走出的旅程著實讓大家大吃一驚，初先發後一個月臨危受命接下第2次先發指令，

「那次是因為呂彥青賽前快篩陽，比起緊張，是興奮更多一些。」這場比賽吳哲源用97球投6.2局，僅因全壘打失兩分，收下生涯首場先發勝，化身「奇兵」解決球隊缺先發燃眉之急，更寫下自己生涯新里程碑。

之後球迷見證一場又一場好投，不僅在先發、後援角色上切換自如，更在7月中進入先發輪值後，成為陣中倚靠本土先發大將，吳哲源能有意料之外表現並非偶然，是他持續精進，把握住機會，且走出屬於自己一條路。

近年棒球流行「火球派」，飆出 150公里紅字球數總讓人驚呼連連，追求速度儼然成為指標，對於吳哲源這樣被歸類於「控球派」選手難免有些吃虧，「以前年輕時大家都想追求球速，好像球很快就很強，我年輕時也是這樣，但我知道控球好是我能贏過別人的優勢，我也能丟150公里，但可能丟到紅中被對手打，那不如投 145讓對手打不到，這才是對球隊最大幫助。」

「『控球』是先發投手很重要的特質。」這是總教練林威助在決定讓吳哲源轉任先發時給出的解釋，吳哲源也確實將長處發揮到極致，善用控球優勢將球投在邊邊角角，不盲目追求三振，而是相信後方堅固守備，多讓對手製造滾地球或飛球拿到出局數，得以延長投球局數。2022年共投120局，僅僅出現21次四壞保送，其中 15場先發只有兩戰未丟滿6局，轉先發首年能吃下這麼多局數也是他始料未及，「原本預想可能第一年丟個 80局就達到心中目標了，沒想到能丟到120局。」

能有不錯控球穩定度，吳哲源歸功於天生球感，「投球時出手點穩定，所以球的偏差不會太多，這個特質國中時的教練就跟我說過，所以以前除了內野手，也加練投手。」

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