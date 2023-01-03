中職／陳鴻文感謝富邦照顧 生涯考量做了轉隊決定

陳鴻文確定轉投樂天桃猿隊，中職生涯邁向第3隊，他感謝富邦悍將球團這幾年來的照顧，經紀人陳德倫表示，這段期間悍將持續關心陳鴻文，而猿隊也相當積極接洽，陳鴻文在生涯考量之下做了轉隊決定。

猿隊今天正式宣布陳鴻文的加盟，脫下穿了5年的悍將球衣。陳德倫表示，「鴻文真的很感謝這幾年富邦的照顧，這段時間球隊都有持續和他洽談，富邦球團真的對他很關心，也持續看看有沒有繼續合作機會。」

陳鴻文2013年在兄弟象隊展開中職生涯，2017年季後遭到中信兄弟隊宣告戰力外，悍將隊出手延攬，讓他得以延續職棒生涯，也讓陳鴻文對悍將球團一直都是抱持感激，感謝他們在自己最落魄時給了機會。

陳鴻文去年季後不在悍將60人名單消息出來後，樂天桃猿隊很快即與經紀公司聯繫，釋出對他未來規畫的構想，加上他在猿隊也有不少熟識的朋友，陳德倫表示，「樂天這邊在消息出來後也很積極，加上自己在60人名單外，有機會去其他球隊看看，他抱持開放態度，在生涯考量之後決定轉來樂天。」