中職／陳大哥來了！桃猿宣布簽下陳鴻文 披上13號戰袍
樂天桃猿隊今天正式公布與陳鴻文達成簽約共識，他將在26日第二階段春訓投入訓練，球團表示，歡迎陳鴻文加盟樂天桃猿，希望陳鴻文可以貢獻經驗以及展現球技幫助球隊。
陳鴻文在中華職棒10年、出賽383場，拿下52勝45敗23中繼98救援，猿隊鎖定他可先發、可後援的戰力，展開接洽，今天正式公布他的加盟，確定穿上猿隊13號戰袍，成為所效力的第3支中職球隊。
陳鴻文生涯共在桃園球場出賽53場、防禦率3.92，拿下8勝5敗、14救援、4中繼，被打擊率0.284、每局被上壘率1.38，他的中職生涯首勝、第50勝都是在桃園球場締造。
陳鴻文另一項倒數中的里程碑為百救援，已擁98次救援成功，前年季中因悍將終結者位置交給曾峻岳而停滯累積腳步，來到猿隊後的定位待教練團討論安排。
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