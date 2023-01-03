中職／陳大哥來了！桃猿宣布簽下陳鴻文 披上13號戰袍

樂天桃猿隊今天正式公布與陳鴻文達成簽約共識，他將在26日第二階段春訓投入訓練，球團表示，歡迎陳鴻文加盟樂天桃猿，希望陳鴻文可以貢獻經驗以及展現球技幫助球隊。

陳鴻文在中華職棒10年、出賽383場，拿下52勝45敗23中繼98救援，猿隊鎖定他可先發、可後援的戰力，展開接洽，今天正式公布他的加盟，確定穿上猿隊13號戰袍，成為所效力的第3支中職球隊。

陳鴻文生涯共在桃園球場出賽53場、防禦率3.92，拿下8勝5敗、14救援、4中繼，被打擊率0.284、每局被上壘率1.38，他的中職生涯首勝、第50勝都是在桃園球場締造。

陳鴻文另一項倒數中的里程碑為百救援，已擁98次救援成功，前年季中因悍將終結者位置交給曾峻岳而停滯累積腳步，來到猿隊後的定位待教練團討論安排。