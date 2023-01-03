快訊

陸轉機港澳來台旅客！1月6日起要求登機前篩檢陰性報告

小英總統也鬆口了！全民普發現金 臉書全文曝光

中職／陳大哥來了！桃猿宣布簽下陳鴻文 披上13號戰袍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊正式宣布簽下陳鴻文。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊正式宣布簽下陳鴻文。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天正式公布與陳鴻文達成簽約共識，他將在26日第二階段春訓投入訓練，球團表示，歡迎陳鴻文加盟樂天桃猿，希望陳鴻文可以貢獻經驗以及展現球技幫助球隊。

陳鴻文在中華職棒10年、出賽383場，拿下52勝45敗23中繼98救援，猿隊鎖定他可先發、可後援的戰力，展開接洽，今天正式公布他的加盟，確定穿上猿隊13號戰袍，成為所效力的第3支中職球隊。

陳鴻文生涯共在桃園球場出賽53場、防禦率3.92，拿下8勝5敗、14救援、4中繼，被打擊率0.284、每局被上壘率1.38，他的中職生涯首勝、第50勝都是在桃園球場締造。

陳鴻文另一項倒數中的里程碑為百救援，已擁98次救援成功，前年季中因悍將終結者位置交給曾峻岳而停滯累積腳步，來到猿隊後的定位待教練團討論安排。

陳鴻文 樂天桃猿 中職

延伸閱讀

中職／陳禹勳穿回Lamigo時期20號 桃猿13號換誰穿？

中職／樂天桃猿接觸陳鴻文 簽回2球員+1春訓邀約

中職／風向變了…龍隊搶高國輝落居下風 悍將積極留人

中職／悍將與富藍戈接近完成簽約 安得勝也有好消息

相關新聞

中職／陳鴻文感謝富邦照顧 生涯考量做了轉隊決定

陳鴻文確定轉投樂天桃猿隊，中職生涯邁向第3隊，他感謝富邦悍將球團這幾年來的照顧，經紀人陳德倫表示，這段期間悍將持續關心陳...

中職／陳大哥來了！桃猿宣布簽下陳鴻文 披上13號戰袍

樂天桃猿隊今天正式公布與陳鴻文達成簽約共識，他將在26日第二階段春訓投入訓練，球團表示，歡迎陳鴻文加盟樂天桃猿，希望陳鴻...

中職／悍將5老動向開獎中…高國輝1年選手合約續留樂觀

富邦悍將隊未在60人名單內的5老下一步動向開始動起來，陳鴻文今天確定投奔樂天桃猿隊，富邦悍將領隊林華韋感謝他過去幾年的貢...

經典賽／35人名單不公布是幫張育成喬兵役？網紅Josh：黑箱感很重

在網路上有「棒球國師」之稱的網紅Josh於今天上午又針對張育成屬於列管球員，卻可能不接受經典賽中華隊徵召一事，再度發出影片發表個人看法，他以「解兵役，好簡單」為主題，陳述台灣棒球選手只要「打低層級的國

晚一年爭取陳鴻文不為750萬 浦韋青點出天時地利人和

上一個冬天，樂天桃猿隊對陳鴻文評估後決定不爭取，這個冬天決定出手，領隊浦韋青澄清轉隊費並非考量，而是去年球季打完後的戰力...

經典賽／KT牛棚主力朱權宣布將為中國效命 韓教頭：希望不要對上

據韓聯社報導，中國出生擁有韓國籍的韓國職棒KT巫師隊牛棚主力投手朱權，決定第二度代表中國隊出征經典賽，南韓國家隊同時也身兼KT巫師隊教頭李強喆受訪時表示，對上中國隊時，「希望他不要出賽。」 李強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。