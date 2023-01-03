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經典賽／KT牛棚主力朱權宣布將為中國效命 韓教頭：希望不要對上

聯合新聞網／ 綜合報導
吉林出生已取得韓籍的朱權再次代表中國隊出賽。 美聯社
吉林出生已取得韓籍的朱權再次代表中國隊出賽。 美聯社

據韓聯社報導，中國出生擁有韓國籍的韓國職棒KT巫師隊牛棚主力投手朱權，決定第二度代表中國隊出征經典賽，南韓國家隊同時也身兼KT巫師隊教頭李強喆受訪時表示，對上中國隊時，「希望他不要出賽。」

李強喆說，「朱權於昨天提出要為中國隊參加經典賽，已經得到了允許。」他接著說，「據我所知，朱權將在下個月在亞利桑那州舉行的球隊春訓後，經典賽開幕前加入中國國家隊。」

朱權出生於中國吉林省，2007年12歲時加入韓國國籍，在韓國高中學習棒球技能，2015年優先指名加入KT後，2019賽季崛起成為聯盟頂級牛棚投手，2022賽季他以3勝3負15中繼，自責分率為3.91。

朱權是繼2017年後，再次以中國國家隊球員的身份參加經典賽。他雖取得南韓籍，但規定選手可以依據父母和祖父母的國籍參賽。上屆他參賽時，還一度因身份問題拒絕中國隊徵召，但這次他是義無反顧要為中國隊出賽。

中國與韓國、日本、捷克和澳洲分在經典賽首輪B組，於3月13日起日本的東京巨蛋進行比賽，無可避免中國與南韓勢要進行一場交戰，因此李強喆就笑說，「希望朱權不要參加與南韓隊的比賽。」

李強 南韓

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