經典賽／35人名單不公布是幫張育成喬兵役？網紅Josh：黑箱感很重

在網路上有「棒球國師」之稱的網紅Josh於今天上午又針對張育成屬於列管球員，卻可能不接受經典賽中華隊徵召一事，再度發出影片發表個人看好，他以「解兵役，好簡單」為主題，陳述台灣棒球選手只要「打低層級的國際賽就能解兵役？補充役的規則合理嗎？」而其中提及6日召開選拔會卻不即時公布35人名單，雖是與職棒球員工會達成協議，卻不免有為球員喬兵役之嫌，特別是在張育成這件事上。

對於連日來的風波，張育成方面仍未做回應，但於今天最新IG限動上，上傳自己仍勤練打擊的畫面。

Josh自兩天前在個人頻道爆料張育成透過經紀公司表達可能不接受中華隊徵召，再加上蔡政府做出延長兵役的決定後，兩件事共同發酵，使得張育成受到不少球迷的批評，當然也有人支持張育成，但多數球迷都表達對列管球員若不願接受徵召的話，就請他去服一般兵役。Josh今天也提到，這整件事的重點就是，「張育成只想服12天補充兵役，卻不願接受徵召。」

Josh表示於6日中華隊將確定35人名單，由於與職棒球員公會達成協議，當天不會公布名單下，直到28日集訓報到，外界才會得知這份名單；也就是說球迷想了解張育成到底有沒有進入這35人名單，必須直到28日才能知道，讓Josh直言，「黑箱感」很重。

針對今天Josh影片，網友表示，「太猛了，這集根本跟整個棒球圈做對，國師就是棒！」、「這步棋太狠啦國師，你這樣道出全國球迷的心聲，讓中華隊教練團和國軍可能都沒後路了w。」