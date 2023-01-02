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經典賽／張育成不想打 曾豪駒：尊重但牽涉列管需協商

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
曾豪駒。 報系資料照
曾豪駒。 報系資料照

張育成無意參戰世界棒球經典賽成為熱門話題，擔任中華隊打擊教練的曾豪駒認為，以張育成的實力，對中華隊一定會有幫助，尊重選手意願，但牽涉到列管就要看如何協商。

張育成在列管期間婉拒經典賽邀請，遭到外界罵翻，質疑享受特權卻不盡義務，5日教練團會議、6日選出35人名單備受外界矚目，儘管名單不亮牌，但勢必無法避免被問到有無張育成，若不放進張育成，恐被質疑協助「逃兵」，放進張育成，他就需配合集訓、出賽，否則就是違法。

樂天桃猿隊總教練曾豪駒擔任中華隊打擊教練，將參與5日的教練團會議，他不諱言知道外界對於張育成有謾罵的聲音，他有能力、有價值，會是對中華隊有幫助的戰力，因此才有這麼多聲浪。

曾豪駒表示，目前都是初步徵詢意願的階段，就看之後如何協商，「選手有自己的方向，如果在國外有機會，尊重選手意願，但若牽涉到列管的部分，就看聯盟跟體育署怎麼做協商。」

張育成是在2019年亞錦賽取得補充役資格，也已在2020年季後完成12天補充役，目前仍在列管期間。

張育成 中華隊 曾豪駒

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