快訊

貨都我們在搬！怨年終1個月爆請假潮 長榮航勤：能走的都去星宇了

中國直飛台灣航班昨起實施入境唾篩 首日陽性率出爐

較前周上升16.7％！今增本土1萬6524例、78例境外 26病歿

經典賽／張育成是否徵召僅是初步徵詢 中華隊5日開會決定

中央社／ 桃園2日電
張育成。 美聯社
張育成。 美聯社

中華職棒樂天桃猿隊總教練曾豪駒也是世界棒球經典賽中華隊打擊教練，被問起傳出張育成婉拒參賽，曾豪駒說目前只是初步徵詢，集訓名單5日才會決定，也肯定張育成的能力和價值。

有媒體報導世界棒球經典賽總教練林岳平透露，張育成婉拒參加經典賽，但因為張育成透過2019年亞洲棒球錦標賽取得12天補充役資格，目前仍在5年列管期間內，這項消息引起球迷不滿，也引發討論，中華職棒秘書長楊清瓏先前則表示，「目前總教練還沒來跟我談」。

曾豪駒是經典賽中華隊打擊教練，被問起張育成話題，他表示目前只是初步徵詢，也明白球員自己有方向，在國外打拚需要機會，這部分都尊重球員，「未來是自己的，但牽扯到列管問題，就要看體育署和聯盟怎麼協商安排」。

曾豪駒也說，知道消息出來後很多謾罵的聲音，但球員有能力、有價值，球迷覺得他的加入可能對球隊有幫助，才會去罵，但現在都還只是徵詢，要等協商完再來說。

世界棒球經典賽預計5日開會決定35人集訓名單，但也不會對外公布，經典賽中華隊集訓預計是1月28日。

經典賽 張育成 棒球

延伸閱讀

經典賽／張育成傳婉拒徵召 體育署相信教練團會評估戰力

經典賽／將婉拒中華隊徵召？被砲轟逃兵 張育成如此回應了

經典賽／張育成婉拒參賽？楊清瓏：餅總還沒找我談

MLB／被點名CP值最高FA 張育成不輸大都會強打林多

相關新聞

經典賽／張育成是否徵召僅是初步徵詢 中華隊5日開會決定

中華職棒樂天桃猿隊總教練曾豪駒也是世界棒球經典賽中華隊打擊教練，被問起傳出張育成婉拒參賽，曾豪駒說目前只是初步徵詢，集訓...

經典賽／張育成不想打 曾豪駒：尊重但牽涉列管需協商

張育成無意參戰世界棒球經典賽成為熱門話題，擔任中華隊打擊教練的曾豪駒認為，以張育成的實力，對中華隊一定會有幫助，尊重選手...

中職／陳俊秀加強體能應趕得及開季 合約經紀公司處理

中職樂天桃猿隊野手陳俊秀今天出席體能營，去年總冠軍賽左手腕受傷、季後動刀，陳俊秀希望先把體能往上拉，應該趕得及開季，至於...

中職／一續約就停機 富藍戈農曆年後抵台投入悍將春訓

富邦悍將隊新球季洋將補強進行中，確定與富藍戈（Enderson Franco）完成續約，2023球季將繼續為悍將奮戰。富...

中職／桃猿亮牌完整教練團 3悍將跳槽、振總掌二軍兵符

樂天桃猿隊去年爭冠失利，進行教練團盤點、補強，今天正式宣布異動，由陳瑞振執掌二軍兵符，3名從富邦悍將隊跳槽的教練，鍾承祐...

中職／26歲張明翔結束職棒生涯 因傷苦熬感觸很多

26歲投手張明翔沒有在中職樂天桃猿隊保留名單中，但有受邀春訓，今天春訓體能營開訓前，突然宣布將結束職業球員生涯，回顧這2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。