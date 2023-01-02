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中職／陳禹勳穿回Lamigo時期20號 桃猿13號換誰穿？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊春訓第一階段體能營今天起跑。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊春訓第一階段體能營今天起跑。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊春訓第一階段體能營今天起跑，共計39人參與，總教練曾豪駒在白板上留下勉勵選手的4句箴言，「學在苦中求，藝在勤中學，要得驚人藝，須下苦功夫。」領隊浦韋青則希望選手把握當下，把體能準備好是最佳基石。

體能營以年輕選手為主，其中也不乏老將身影，像是陳俊秀就因在總冠軍賽造成的鉤狀骨折傷勢開刀，目前在復健中，因此提前回歸維持體能。

體能營首日的意外爆點是近年因傷所苦的投手張明翔，未被放在60人名單內，球團邀請參與春訓，今天宣布告別選手生涯，他向隊友感性告別，也分享自己在這段歷程中的體悟，期許隊友繼續奮戰，「從國小努力到現在，就是為了踏上職棒，要更珍惜能夠站在這裡，也要清楚了解自己想要什麼東西，才能在這個環境快速成長。」

猿隊公布的參與選手名單中，也提前揭示了換背號的選手名單，陳禹勳從0號換回在Lamigo桃猿隊時期所使用的20號，楊彬從57號換成27號，楊家勝從13號換成53號；目前人在澳洲職棒出賽的翁瑋均，則從20號換成16號。

陳鴻文前往猿隊已是定局，球團可望在近日宣布他的加盟，而陳鴻文在富邦悍將隊所使用的背號，正是猿隊才剛空出的13號。

陳鴻文 樂天桃猿 翁瑋均

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