中職／一續約就停機 富藍戈農曆年後抵台投入悍將春訓

富邦悍將隊新球季洋將補強進行中，確定與富藍戈（Enderson Franco）完成續約，2023球季將繼續為悍將奮戰。富藍戈表示，相當開心能繼續回到台灣打球，迫不及待想再次穿上富邦球衣。

富藍戈去年球季中加入悍將，出賽40場繳出1勝2敗11中繼成功、5次救援成功、防禦率2.45的表現，WHIP 0.94，在去年球季悍將牛棚扮演重要角色，而富藍戈招牌的快速球更驚豔台灣球迷，去年10月25日在桃園球場投出161公里的球速，創下中職史上最快球速新紀錄。

富藍戈說：「我很高興能與富邦悍將完成續約，相當感恩能有再次回到台灣打球的機會，感謝球迷們對我的支持，我迫不及待想再次穿上富邦球衣，我們球場見！」

去年中職球季結束後，富藍戈回到家鄉委內瑞拉參與冬季聯盟維持出賽，在確定與悍將續約後已停機休息，預計農曆年後抵達台灣加入悍將春訓，在開季時調整出最佳狀態。