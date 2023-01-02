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中職／26歲張明翔結束職棒生涯 因傷苦熬感觸很多

中央社／ 記者謝靜雯桃園2日電
26歲張明翔宣布將結束職棒生涯 26歲投手張明翔（前右）沒有在中職樂天桃猿隊保留名單中，但有受邀春訓，2日春訓體能營開訓前，突然宣布將結束職棒球員生涯。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年1月2日 中央社
26歲張明翔宣布將結束職棒生涯 26歲投手張明翔（前右）沒有在中職樂天桃猿隊保留名單中，但有受邀春訓，2日春訓體能營開訓前，突然宣布將結束職棒球員生涯。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年1月2日 中央社

26歲投手張明翔沒有在中職樂天桃猿隊保留名單中，但有受邀春訓，今天春訓體能營開訓前，突然宣布將結束職業球員生涯，回顧這2年因傷復健、想回到場上的心境，感觸很多。

張明翔從青棒強權平鎮高中畢業後，在2015年選秀被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）指名，2016年中職生涯一軍初亮相，但一直沒能穩定一軍出賽。

張明翔生涯單季一軍最多出賽場次為2019年10場，2021、2022年都沒有一軍出賽紀錄，生涯總計一軍出賽17場（1場先發），戰績1敗、防禦率5.20。

張明翔沒有被放入桃猿隊季後契約保留名單中，有受邀春訓，但今天春訓體能營首日，他就突然宣布要結束職棒球員生涯，也讓大家十分錯愕。

張明翔跟隊友分享心境表示，能不能回到球場上，和認真努力成正比，但相對的，自己這2年的受傷復健過程中，很想要回到球場上，每天看大家場上奮鬥，「我內心想，有一天我一定要回來」。

張明翔感觸很深，從國小努力到現在，就是為了踏上職棒環境，要更珍惜能夠站在這裡，也要清楚了解自己想要什麼東西，才能在這個環境快速成長。

張明翔有感而發，教練團給的東西是對的，但能不能吸收，自己需要了解、找對的方式訓練，最後也獻上祝福，「希望大家好好加油」。

樂天桃猿 中職

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