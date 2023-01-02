中職／桃猿新球季洋將有左投新面孔 確實有討論克維斯

中職樂天桃猿隊今天展開春訓體能營，領隊浦韋青談新球季洋將規劃，除了原有的狂威、豪勁外，預計有2名沒有中職資歷的新洋投、傾向為左投，也坦言確實討論過統一獅隊洋將克維斯。

中華職棒樂天桃猿隊備戰新球季，今天起展開春訓體能營，領隊浦韋青接受媒體聯訪時表示，目前洋將都還沒有簽下來，但狂威、豪勁有持續聯絡，討論彼此對於合約的想法，看是不是可以有共識。

浦韋青也透露，洋將目前可能會有1至2名新面孔，但只表示球隊傾向找左投手，這2名投手沒有在中職打過球，至於其餘職棒資歷暫時不透露。

被問起是否對去年效力統一獅隊的洋投克維斯有興趣，浦韋青坦言，「開會時的確有提到這個名字」，但也表示，根據規定要到228之後才可以接觸克維斯，球隊物色洋將有大名單，但實際動作名單上還沒有他。