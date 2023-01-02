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中職／桃猿亮牌完整教練團 3悍將跳槽、振總掌二軍兵符

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊公布新球季教練團。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布新球季教練團。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊去年爭冠失利，進行教練團盤點、補強，今天正式宣布異動，由陳瑞振執掌二軍兵符，3名從富邦悍將隊跳槽的教練，鍾承祐擔任一軍打擊教練，鄭兆行、蔡明晋則進入二軍教練團。

猿隊一軍總教練仍是曾豪駒，日籍教練古久保健二擔任首席教練、扮演他的左右手。離職的日籍教練西村彌職缺，由另一名日籍教練真喜志康永接手，擔任總合守備跑壘教練； 鍾承祐回鍋老東家，擔任一軍打擊教練。

二軍教練團有較大幅度變動，總教練、投手教練、打擊教練、守備教練都有異動，改由陳瑞振執掌兵符，蔡明晋、鄭兆行分別擔任投手教練、守備教練，林政億則從一軍助理打擊教練改負責二軍打擊部門。

原二軍總教練劉榮華、投手教練林敬民、一軍打擊教練鮑伊（Charles Poe）在合約到期後卸下桃猿教職；二軍守備教練蔡昱詳、打擊教練蔡建偉、二軍體能教練杜正文另有生涯規畫；一軍內野守備跑壘教練西村彌回歸東北樂天金鷲隊。樂天球團表示，感謝七位教練多年來為桃猿執教、貢獻心力，也祝福教練未來在各自領域發展順遂。

樂天桃猿教練團名單

【一軍教練團】

總教練　　曾豪駒

首席教練　古久保健二

內野教練　陳雁風

總合守備跑壘教練 真喜志康永

打擊教練 鍾承祐

投手教練　許銘傑

牛棚教練　林英傑

【二軍教練團】

總教練 陳瑞振

首席投手教練 川岸強

投手教練　蔡明晋

助理投手教練 林國裕

打擊教練 林政億

投捕教練　許躍騰

守備教練　鄭兆行

助理教練　林知譽

【體能教練】

劉品辰

洪全億

林克勳

翁克堯

樂天桃猿 鍾承祐

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