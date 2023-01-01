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棒球／鄧蒔陽投效台鋼前領軍美和 李家明送完投勝大禮

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
美和科大投手李家明完投勝輔大。圖／大專院校體育總會提供
美和科大投手李家明完投勝輔大。圖／大專院校體育總會提供

大專棒球聯賽新年首戰，八強複賽兩支3敗球隊交手，美和科大22歲右投李家明獨撐9局演出完投勝，以3：2擊敗輔仁大學，終於奪下複賽首勝，美和總教練鄧蒔陽笑說，「這場滿重要的，關係到誰第8名，讓他們好了。」

李家明全場只被揮出兩支安打，首局、第4局各失1分，原本1：2落後，美和7局上靠郭庭佑二壘打、吳思傑安打、陳冠宏高飛犧牲打攻下兩分逆轉戰局，終場以1分之差獲勝，也讓輔大在複賽吞下4連敗。

美和7局上連換三名代打收到成效，鄧蒔陽強調並非「神調度」，而是板凳球員都會做情蒐，「尤其八強複賽，我們後半段上去的打者，發揮都會比先發來得好。」

李家明8局下遭強襲球命中大腿，仍用生涯單場最多的122球完投9局，他表示，被球打到很痛，傳球完成出局後站立有困難，經防護員噴冷凍劑後比較緩和，決定投完這場比賽。

李家明在預賽階段成為美和贏球保證，4場先發都奪勝，前一場八強複賽對嘉義大學投6局失4分吞敗，今天回穩擊敗輔大，鄧蒔陽稱讚他投出大專聯賽代表作。

中職新軍台鋼雄鷹隊今天宣布，原本擔任客座教練的鄧蒔陽，本季將是內野守備教練，正式成為教練團一員。

台鋼雄鷹 中職

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