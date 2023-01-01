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經典賽／張育成傳婉拒徵召 體育署相信教練團會評估戰力

中央社／ 台北1日電
張育成。 中央社
張育成。 中央社

旅美棒球好手張育成傳出婉拒參加經典賽，中職秘書長楊清瓏表達1月5日將開會討論集訓名單。體育署發布聲明說，相信選訓委員會與教練團會針對整體戰力及選手概況做最妥善評估。

世界棒球經典賽將在3月開打，台灣隊去年11月已遴選50人大名單，但基於與球員工會協議，並未對外公布。

媒體報導，張育成聯繫經典賽台灣隊總教練林岳平，表達婉拒參賽之意，而張育成先前透過2019年亞錦賽取得12天補充役資格，但依據國家體育競技代表隊服補充兵役辦法第7條規定，服完補充役，需列管5年。

張育成婉拒參賽傳聞一出後，引發球迷反彈，負責組訓的楊清瓏表示，預計1月5日開會討論1月28日報到的集訓名單，屆時也會一併討論這個問題。

體育署晚間發布聲明表示，有關經典賽代表隊集訓名單，將由中職及棒協組成的選訓委員會議，依據教練團評估建議研商產生。

體育署指出，相信後續選訓委員會與教練團會針對整體戰力及選手概況做最妥善評估，體育署也會給予充分尊重及全力支援協助。不過，體育署今天未針對補充役問題進一步回應。

體育署 張育成 經典賽

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