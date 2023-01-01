中職／台鋼教練團幾乎到齊 領隊劉東洋：只差總教練1人

中職新軍台鋼雄鷹隊今年將展開二軍賽事，全力備戰明年正式投入一軍，雄鷹領隊劉東洋表示，教練團成員幾乎已經到齊，只差總教練一人，將在27日展開春訓前確定人選。

「洪總」洪一中離開待了3年的富邦悍將隊，未來動向倍受矚目，是否回到老家高雄市接下台鋼教頭重任，未來繼續邁向領軍千勝里程碑，所有人都等著看，台鋼也證實他是考量人選之一。

日職資深教練、前兄弟象隊投手橫田久則今天確定加盟台鋼，接下投手教練重任，未來將是總教練的重要幕僚，教練團其他成員包括另一名投手教練蕭任汶、打擊教練路易士、統籌教練林振賢、外野教練黃甘霖、打擊兼內野守備教練蔡昱詳、內野守備教練鄧蒔陽、投捕教練鄭漢禮。

劉東洋表示，橫田久則在日職西武隊當過一軍、二軍投手教練，也擔任二軍監督，近年成為農場總監，著重球員的育成、養成教育、這方面對雄鷹年輕員將會很有幫助。

另外，劉東洋強調，橫田過去在象隊當過選手、教練，對中職生態和環境都很了解，這是球團決定聘用的重要考量。

洪一中是否成為台鋼教練團最後一人，球團高層目前態度相當低調，這位61歲資深教頭過去在樂天桃猿（含前身）、悍將隊一共領軍17年，合計1870場比賽奪下992勝，未來有機會成為中職史上首位千勝總教練。