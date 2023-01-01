經典賽／將婉拒中華隊徵召？被砲轟逃兵 張育成如此回應了

傳出在大聯盟征戰的台灣旅美好手張育成，恐將婉拒中華隊徵召參加經典賽。不過，由於他仍是列管身分，有義務接受中華隊徵召，引發網友討論，甚至有人以「逃兵」來形容，針對網友的批評，張育成的所有網路社群全部禁聲，只於今天發出一則限時動態，「求神按手在每一個人身上，總有一天每個人一定會為我鼓掌，神愛世人。」

張育成是在2019年以亞錦賽取得12天補充役資格，現在仍在5年列管期間內，然而中華隊於1月6日才會交出35人集訓名單，因此最後雙方是否有共識，仍還有一段時間。最終若張育成在沒有特殊理由下，不接受徵召，就會回復一般役期。