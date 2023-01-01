中職／橫田分析張喜凱能力很好 劉東洋證實簽人主因

台鋼雄鷹隊27日展開春訓，前兄弟象隊投手横田久則受邀擔任投手教練，暌違17年重返中職，雄鷹領隊劉東洋表示，其實上個月在擴編選秀會挑中24歲投手張喜凱，也有問過橫田的意見，他的建議讓球團最後決定挑人。

台鋼在擴編選秀會挑選5名球員，出身樂天桃猿隊的張喜凱是唯一投手；劉東洋當時指出，張喜凱是下勾投手，球團對他有期待，希望這位「迷航潛水艇投手」可以找到新方向，台鋼會認真協助他找回感覺。

橫田今天確定加盟雄鷹，成為這支中職新軍的教練團成員，劉東洋表示，在擴編選秀會前，曾把張喜凱的投球影片傳給橫田觀察，他認為這位年輕投手算是能力很好的選手，球團參考橫田的意見，決定出手簽人。

張喜凱2020年10月4日初登猿隊一軍，生涯前兩季合計出賽19場，包括17場先發，投出5勝8敗、防禦率5.21，去年因為調整問題，始終未在一軍亮相。

劉東洋表示，張喜凱去年確實有「投球姿勢迷惘」問題，但橫田看過影片，認為他的能力很不錯，這點很重要。