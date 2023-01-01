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中職／等一個人…洪一中成自由身 台鋼將正式拜會

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中職／等一個人…洪一中成自由身 台鋼將正式拜會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洪一中。本報資料照片
洪一中。本報資料照片

中職最多勝教頭洪一中正式結束與富邦悍將隊的三年合約，在1月1日成為自由之身，而新軍台鋼雄鷹隊教練團陸續補齊，總教練一職始終懸缺，領隊劉東洋今天也表示，洪總當然是考量人選之一。

洪一中球員時期效力兄弟象隊，以「鐵捕」著稱，退役後開始進入LaNew熊隊執教，延續到Lamigo桃猿時期，率隊拿下過7座總冠軍，2020年轉執悍將隊兵符，但在去年轉任顧問，到年底合約期滿。

新的一年，洪一中恢復自由身，他也期待能夠再次回到球場，台鋼是否會正式展開接觸？領隊劉東洋表示，會找時間拜訪，「洪總帶兵經驗豐富，是中職最多勝總教練，他當然是考量人選之一。」

不過台鋼作為全新球隊，要從零開始，今年球季從二軍打起，明年才能升上一軍，劉東洋也希望了解洪總對新球隊的想法，面對面交換意見後，進行綜合評估。

台鋼雄鷹 洪一中 中職

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