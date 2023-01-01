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中職／台鋼雄鷹投手教練出爐 前象隊投手横田久則加盟
台鋼雄鷹隊今天宣布，邀請前兄弟象隊投手横田久則出任投手教練，這位在2003年拿過中職勝投王的55歲老將，確定重返中華職棒戰場。
雄鷹指出，今年球季即將加入二軍戰局，教練團籌組持續進行，投、打兩部門除原有的蕭任汶、路易士，再力邀横田久則、蔡昱詳加入，厚植教練團深度；原本擔任客座的鄧蒔陽，今年球季也將成為內野守備教練，正式成為教練團一員。
横田久則1987年展開日職生涯，11個球季出賽130場出賽，戰績26勝43敗、防禦率3.57，2003、04年效力兄弟象隊，第一個球季25場（24場先發），投出16勝3敗、防禦率2.90，奪下勝投王，也締造單季13連勝，至今仍是兄弟隊史最長連勝紀錄。
橫田久則在兄弟兩季戰績25勝11敗、防禦率3.10，2005、06年擔任兄弟投手教練，2007年返回日本至獨立聯盟當教練，2012年起回到職棒生涯起點，在西武隊擔任二軍投手教練，2015年升上一軍投手教練，也是郭俊麟旅日加盟西武首年。
横田久則2016年重返二軍擔任總教練，2017至去年擔任西武農場總監，對於培育年輕選手、投手調度等事務十分熟稔，獲得日本職棒聯盟頒發「球團功勞賞」。
另外，雄鷹邀請蔡昱詳擔任打擊兼內野守備教練，協助打擊與守備。他曾於1998年在台灣大聯盟有過單季12轟紀錄，退役後一直在中職球團擔任教練，執教資歷超過15年，曾於2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽、2019年世界12強賽擔任中華隊教練。
日籍國際顧問河野德良負責統籌的防護、體能訓練團隊，日籍訓練員城所龍一將繼秋訓之後再度來台，負責整合球團防護、體能訓練體系。
雄鷹預定27日展開球隊成軍後首次春訓，教練團逐漸到位，為接下來春訓、二軍賽事做足準備。
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