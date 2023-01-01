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中職／桃猿開季找4洋將 鎖定2新2舊面孔

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿救援投手豪勁。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿救援投手豪勁。圖／聯合報系資料照

備戰2023年中華職棒，樂天桃猿隊將在1月2日展開體能訓練營、28日春訓正式開訓，猿隊預計以4名洋將配置展開新球季，目前已鎖定2位新面孔，另外也有機會簽回豪勁、狂威。

樂天桃猿隊去年以70勝46敗4和、超過6成勝率，拿下全年度戰績第一，然而總冠軍戰不敵中信兄弟隊，強化洋將補強是新球季方向之一。

樂天桃猿領隊浦韋青表示，狂威、豪勁都有機會簽回來，另外也鎖定2名新面孔，新球季希望能夠以4名洋將的配置去展開，只不過適逢國外連續假期，還在等待回覆，預計要到1月中會有比較明確的消息。

豪勁去年表現不錯，以36次救援成功拿下救援王，59場出賽、防禦率1.44；狂威整季23場先發拿下13勝6敗，防禦率3.47，表現也很穩定。

樂天桃猿 浦韋青

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