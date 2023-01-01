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中職／猿隊迎接2023年球季 樂天女孩正式成員海選起跑

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天女孩正式成員海選活動跑。圖／樂天桃猿隊提供
樂天女孩正式成員海選活動跑。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃隊隊迎接2023年球季，啟動樂天女孩（Rakuten Girls）正式成員海選，即日起至1月30日受理報名。

猿隊今天指出，熱愛表演、有志參加Rakuten Girls徵選且無任何演藝經紀約的女孩，備妥基本90秒肢體表演影片（非歌唱、才藝類）上傳至YouTube，影片標題設定為2023樂天女孩Are U Ready加上參賽者名字，於影片說明中敘明自我介紹，再將影片網址及聯絡電話私訊Rakuten Girls樂天女孩官方粉專，即可參加資格及書面徵選。

Rakuten Girls正式成員遴選辦法如下：

一、備妥本人90秒表演影片（非歌唱類）上傳至YouTube ，影片標題請寫：2023樂天女孩Are U Ready─參賽者姓名。

二、影片說明敘明自我介紹，加強標記 #2023樂天女孩Are U Ready，並將影片網址及聯絡電話私訊樂天女孩官方粉專。

三、2月5日前通知進入公開甄選，無入選者將不另外通知。

四、報名者所提供的個人資料，主辦單位將依個人資料保護法辦理，僅作為本活動及未來相關行銷活動等目的使用，確認報名者在送出資料後，即視同主辦單位、承辦單位作使用，同意配合比賽相關活動、宣傳活動、花絮拍攝、媒體報導、公開播映等。

五、2月18日進行公開甄選，屆時直播平台待公布。

樂天女孩

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