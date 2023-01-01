中職／樂天桃猿接觸陳鴻文 簽回2球員+1春訓邀約
樂天桃猿隊今天宣布簽回兩名契約保留名單外球員，分別是游朝惟與曾琦，另外也預計邀約張明翔參加春訓，至於其他球隊的戰力外補強，桃猿領隊浦韋青也表示，已有接觸陳鴻文。
新球隊台鋼雄鷹隊享有的戰力外優先議約權到去年底截止，1月1日開始，現有5隊可以開始進行補強，樂天桃猿隊今天公布，簽回原非契約保留右投手游朝惟與曾琦，期待兩人勇敢樂天，發揮戰力，拼戰最佳成績。
而猿隊去年季後一共有6人放在60人契約保留名單外，扣掉回簽的兩人外，還有林知譽、張明翔、李承禎、 何逸龍，浦韋青表示，球隊計畫邀請張明翔參加春訓。
樂天桃猿日前傳出在季後各隊60人契約保留名單外的球員裡，鎖定富邦悍將隊投手陳鴻文，浦韋青今日也表示：「目前確實有接觸，但都還在討論中，無法提供更確切進度，如果有更進一步的消息，會再公布給大家。」
陳鴻文去年在一軍出賽21場，9場先發、12場後援，防禦率3.86，拿下3勝6敗2次中繼成功，浦韋青也表示，對於他的戰力，球隊確實是有期待。
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