中職／林益全還在等待新約 加入2千安俱樂部只差108支

中華職棒34年倒數，「神全」林益全迎接生涯第15個球季，和老東家富邦悍將隊協商合約的進度仍待觀察，勞資雙方還在了解彼此想法的階段，這位37歲老將生涯打擊率3成35，在中職史上排名第3，只落後統一獅隊胡金龍（3成495）、陳傑憲（3成492），有機會成為第3位「2000安俱樂部」成員。

中職生涯打擊率排行榜前十傑從第4名起，依序是彭政閔（3成33）、陳冠任（3成31）、陳俊秀（3成28）、林泓育（3成27）、張正偉（3成235）、王威晨（3成233）、朱育賢（3成18）。

林益全2009年從興農牛隊展開職棒生涯，新人球季起連續12年打擊率超過3成（打席符合規定），寫下中職空前紀錄，近兩季分別掉到2成86、2成59，去年只有64支安打、中斷連13季百安，生涯總安打數1892支。

想進中職生涯打擊率排行榜的球員，至少要有2000個打數，過去33季共有84名球員達標；至於超過5000個打數更是稀有，只有張泰山、彭政閔、高國慶、林智勝、林益全、周思齊、黃忠義7人，林益全是打擊率最高的打者。

中職「2000安俱樂部」只有張泰山（2134安）、彭政閔（2044安），林益全是現役安打王，還差108支達到里程碑，打點1074分暫居史上第4，只差22分追平彭政閔。