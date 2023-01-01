經典賽／張育成婉拒參賽？ 楊清瓏：餅總還沒找我談

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中央社／ 台北1日電
據傳張育成婉拒參加經典賽，但由於他當的是12天的補充兵役，目前仍在5年列管期間內，不打經典賽的傳聞也被不少球迷戲稱他是「逃兵」。 美聯社
據傳張育成婉拒參加經典賽，但由於他當的是12天的補充兵役，目前仍在5年列管期間內，不打經典賽的傳聞也被不少球迷戲稱他是「逃兵」。 美聯社

目前是自由球員的旅美好手張育成傳出婉拒參加經典賽，中職秘書長楊清瓏今天對此表示，目前中華隊總教練林岳平尚未找他討論這個問題，將在1月5日開會時針對集訓名單討論。

中華隊將在1月6日交出35人集訓名單，不過預計不會公布，有媒體昨天報導張育成聯絡經典賽台灣隊總教練林岳平，表達婉拒參加經典賽。不過因為張育成透過2019年亞錦賽取得12天補充役資格，現在仍在5年列管期間內，這項傳聞也引起球迷不滿。

針對張育成是否真的已經婉拒參加經典賽，負責組訓的楊清瓏對中央社記者表示：「我也看到新聞報導跟很多討論了，說是張育成的經紀公司打給總教練，但目前總教練還沒來跟我談。」楊清瓏指出，目前預計在1月5日開會針對1月28日報到的集訓名單做討論，屆時也會一併討論這個問題。

張育成去年底未獲美國職棒波士頓紅襪隊續約，目前為自由球員。張育成去年在大聯盟效力了4支球隊，季初效力守護者隊，後來遭指定讓渡，陸續披上海盜隊、光芒隊、紅襪隊戰袍，總計出賽69場，168打數敲出35支安打，包括4發全壘打，打擊率2成08。

昨晚張育成婉拒參加經典賽的消息傳出後，在PTT棒球版引起多篇討論，許多球迷不滿要求張育成回來當兵，甚至在棒球維基百科中綽號一度被竄改成「逃兵阿成」、「二兵阿成」等，不過現在已被更改回來。

張育成 經典賽 楊清瓏 棒球

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